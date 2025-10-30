Pagelle Inter Fiorentina | Calhanoglu trascina i nerazzurri alla vittoria con una doppietta! Super Sucic

Inter News 24 Pagelle Inter Fiorentina: i nostri voti ai protagonisti in campo nella sfida di San Siro, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 202526. Triplice fischio a San Siro: l’Inter supera la Fiorentina per 3-0 e ritrova slancio in campionato con una prova autoritaria. Gli uomini di Cristian Chivu dominano per larghi tratti del match, crescendo col passare dei minuti dopo un primo tempo equilibrato. Nel primo tempo, nonostante il buon approccio dei nerazzurri, la squadra viola resiste grazie alle parate di De Gea, decisivo su Bastoni e Dimarco. La ripresa, però, è tutta di marca interista. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Inter Fiorentina: Calhanoglu trascina i nerazzurri alla vittoria con una doppietta! Super Sucic

