PAGELLE E TABELLINO PISA-LAZIO | Dia male Isaksen così non va Romagnoli regge
Voti e giudizi del match dell’Arena Garibaldi valido per la 9a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Maurizio Sarri (LaPresse) – calciomercato.it Pisa. Semper 6 Canestrelli 6,5 Caracciolo 6,5 Denoon 5,5. Dal 46? Calabresi 6 Touré 6 Aebischer 6,5 Marin 5,5. Dal 65? Akinsanmiro 6 Angori 5,5 Cuadrado 6,5. Dal 65? Moreo 6 Tramoni 5. Dal 65? Leris 5,5 Nzola 6 All.: Gilardino 6 Lazio. Provedel 6 Marusic 6 Gila 6. Dal 61? Provstgaard 6 Romagnoli 6,5 Pellegrini 5,5. Dal 57? Lazzari 5,5 Guendouzi 5,5 Cataldi 6 Basic 6. Dal 57? Vecino 5,5 Isaksen 5. Dall’81’ Noslin sv Dia 5. Dal 46? Pedro 5,5 Zaccagni 6 All. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
