PAGELLE E TABELLINO PISA-LAZIO 0-0 | Dia male Isaksen così non va Romagnoli regge

Voti e giudizi del match dell’Arena Garibaldi valido per la 9a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 La Lazio non va oltre il pareggio in casa del Pisa, senza creare grandi occasioni ad eccezione di un palo da fuori area e un’occasione buttata al vento da Isaksen. Una grande chance per dare continuità alla vittoria con la Juve non sfruttata per la squadra di Sarri, che è parsa scarica e senza idee. Il Pisa tiene, crea pure diversi presupposti interessanti ma gli manca qualità in conclusione. Uno 0-0 che non accontenta nessuno. Maurizio Sarri (LaPresse) – calciomercato.it Pisa. Semper 6 Canestrelli 6,5 Caracciolo 6,5 Denoon 5,5. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO PISA-LAZIO 0-0: Dia male, Isaksen così non va. Romagnoli regge

