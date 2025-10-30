Pagamenti digitali | i consumatori sono pronti la tecnologia è da perfezionare
Roma, 20 ottobre 2025 – La domanda digitale è molto presente, ma non sempre trova un sistema affidabile. Sono queste le evidenze alle quali è giunta l’indagine di Altroconsumo B2You, secondo cui la sfida è garantire continuità e affidabilità del sistema. La transizione cashless in Italia non è frenata da un problema culturale, ma da una questione di affidabilità del sistema. I dati dell’indagine di Altroconsumo. Secondo l’ultima indagine di Altroconsumo B2You, il 22% dei cittadini non ha potuto finalizzare un pagamento con carta nell’ultimo mese. L’indagine “Come pagano gli italiani nel 2025?” è stata condotta a luglio 2025 su un campione di 993 consumatori tra i 18 e i 74 anni distribuiti come la popolazione generale per sesso, età, livello di istruzione e area geografica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
