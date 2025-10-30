Paesi Bassi il centrista Rob Jetten è il favorito per la carica di primo ministro

L’esito delle elezioni legislative nei Paesi Bassi è ancora in bilico, con poche migliaia di voti a separare la formazione centrista filoeuropea D66, guidata da Rob Jetten, dal Partito della libertà (Pvv, estrema destra) di Geert Wilders. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Paesi Bassi, il centrista Rob Jetten è il favorito per la carica di primo ministro

