Paesi Bassi il centrista Rob Jetten è il favorito per la carica di primo ministro

30 ott 2025

L’esito delle elezioni legislative nei Paesi Bassi è ancora in bilico, con poche migliaia di voti a separare la formazione centrista filoeuropea D66, guidata da Rob Jetten, dal Partito della libertà (Pvv, estrema destra) di Geert Wilders. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

