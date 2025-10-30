Padova-Sudtirol undicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano due squadre che attualmente occupano il centro della classifica ma che vanno a caccia di punti per la salvezza. Padova-Sudtirol si giocherà sabato 1 novembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Euganeo. PADOVA-SUDTIROL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I veneti hanno ottenuto 12 punti, frutto di tre vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime nove partite. La squadra di Andreoletti vuole sfruttare il fattore campo per incamerare punti preziosi per mantenere la cadetteria dopo averla conquistata la scorsa stagione dominando il suo girone di Serie C. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Padova-Sudtirol, undicesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Argomenti simili trattati di recente

Prevendita Padova-SudTirol (sabato 1/11 h 15:00) - X Vai su X

Claudio Allegretta designato come arbitro nella nona giornata di Serie B: #padova - #juvestabia Dom 26/10 ? 15.00 ••• Emanuele Prenna designato come AVAR nella nona giornata di Serie B: #sudtirol - #cesena Sab 25/10 ? 15.00 - facebook.com Vai su Facebook

Giornata del creato: diocesi Padova e Vicenza, il 5 ottobre “Semi di pace e di speranza” presso le Risorgive del Bacchiglione - Domenica 5 ottobre le diocesi di Padova e Vicenza celebreranno insieme la Giornata del Creato “Semi di pace e di speranza” presso le Risorgive del Bacchiglione, nel Bosco di Dueville (VI). Come scrive agensir.it