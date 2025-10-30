Padel al FIP Silver di Perugia venerdì in campo i top player

Roma, 30 ott. (askanews) – Tutto pronto alla Padel Arena Fastweb di Perugia per il tabellone principale del FIP Silver Mediolanum Padel Cup, che scatterà domani dopo la fase di qualificazione. Riflettori puntati sulla coppia spagnola Javi Barahona – Javi Garcia, numeri 22 del ranking mondiale FIP e teste di serie numero uno del torneo. I due tornano nel circolo sportivo dove nel 2023 avevano conquistato il loro primo titolo insieme. “A Perugia abbiamo vissuto uno dei nostri momenti più belli – racconta Barahona, protagonista anche a Roma dove è il giocatore di punta del Villa Pamphili Padel Club -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

