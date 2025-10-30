Padel al FIP Silver di Perugia venerdì in campo i top player

Ildenaro.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 30 ott. (askanews) – Tutto pronto alla Padel Arena Fastweb di Perugia per il tabellone principale del FIP Silver Mediolanum Padel Cup, che scatterà domani dopo la fase di qualificazione. Riflettori puntati sulla coppia spagnola Javi Barahona – Javi Garcia, numeri 22 del ranking mondiale FIP e teste di serie numero uno del torneo. I due tornano nel circolo sportivo dove nel 2023 avevano conquistato il loro primo titolo insieme. “A Perugia abbiamo vissuto uno dei nostri momenti più belli – racconta Barahona, protagonista anche a Roma dove è il giocatore di punta del Villa Pamphili Padel Club -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

padel fip silver perugiaPadel, a Perugia ecco Fip Silver:in campo azzurri del bronzo europeo - (askanews) – Il padel internazionale fa tappa a Perugia con il Fip Silver Mediolanum Padel Cup, torneo del circuito Cupra Fip Tour, il tour mondiale della Federazione Internazionale Pade ... Si legge su msn.com

padel fip silver perugiaLa Mediolanum Padel Cup sbarca a Perugia - Mediolanum Padel Cup è la padel tournée internazionale di sei tappe che attraversa l'Italia nel nome della passione per il padel, uno sport che conta oltre 35 milioni di praticanti in 150 paesi e 78mi ... msn.com scrive

padel fip silver perugiaPadel, al FIP Silver di Perugia venerdì in campo i top player - Tutto pronto alla Padel Arena Fastweb di Perugia per il tabellone principale del FIP Silver Mediolanum Padel Cup, ... Si legge su sport.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Padel Fip Silver Perugia