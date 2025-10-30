Pac-Man compie 45 anni e Google lo celebra con un Doodle speciale che vi farà giocare

Oggi, 30 ottobre 2025, Google celebra un anniversario che ha segnato la storia dei videogiochi: i 45 anni di Pac-Man, l’icona arcade ( ispirata da una succulenta pizza ) che ha conquistato generazioni di giocatori in tutto il mondo. Per l’occasione, il colosso di Mountain View ha lanciato un Doodle interattivo speciale intitolato “PAC-MAN: Halloween 2025 Edition”, un’esperienza di gioco che fonde la nostalgia del classico con l’atmosfera festiva di Halloween. Il Doodle è accessibile direttamente dalla homepage di Google per oggi e domani, offrendo a milioni di utenti la possibilità di rivivere l’emozione di uno dei videogiochi più amati di sempre. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Pac-Man compie 45 anni e Google lo celebra con un Doodle speciale (che vi farà giocare)

