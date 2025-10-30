Ottone da novembre parte la raccolta porta a porta

Ilpiacenza.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’affidamento in concessione ad Iren del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti del bacino territoriale di Piacenza, Atersir, Iren e Amministrazione Comunale hanno ora avviato una serie di azioni che consentiranno una gestione ancora più efficace dei servizi ambientali. Da. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

