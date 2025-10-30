Ottolini Juve | accelerata per il nuovo direttore sportivo! Colloquio nelle prossime ore con i bianconeri l’ultima indiscrezione non lascia dubbi
Ottolini Juve: si accelera per il nuovo direttore sportivo! Colloquio nelle prossime ore con il club bianconero, svelata l’ultima indiscrezione. Il domino è pronto a completarsi. La Juve accelera per il suo nuovo Direttore Sportivo: la strada porta dritta a Marco Ottolini. Come riportato da Sky Sport, il dirigente è in rotta di collisione con il Genoa, e l’accordo per la risoluzione consensuale del suo contratto è ormai in via di definizione. Una mossa che libera il DS e spiana la strada al suo possibile approdo a Torino. Ottolini verso la risoluzione con il Genoa. La notizia era nell’aria da giorni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Clamoroso Ottolini, il candidato ds Juve rischia il posto al Genoa ultimo in classifica: la situazione - facebook.com Vai su Facebook
Clamoroso #Ottolini, il candidato ds #Juve rischia il posto al #Genoa ultimo in classifica: la situazione - X Vai su X
Juventus, non solo Spalletti: Comolli potrebbe accelerare per Ottolini. Il retroscena sul possibile esonero al Genoa - Juventus, dopo l'arrivo di Luciano Spalletti, Comolli potrebbe accelerare per il direttore sportivo: Ottolini è in rottura con il Genoa ... Da sport.virgilio.it
Ottolini paga la crisi del Genoa, ma forse trova la Juventus - Il club ligure prende tempo su Vieira e intanto congeda il direttore sportivo, che a questo punto potrebbe approdare in bianconero ... Lo riporta corrieredellosport.it
Ottolini lascia il Genoa: la posizione della Juventus e cosa può succedere - Il direttore sportivo del Grifone, accostato in tempi recenti alla Juve, è pronto a risolvere il contratto che lo lega ai rossoblù. Scrive ilbianconero.com