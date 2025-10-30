Ottolini Juve | accelerata per il nuovo direttore sportivo! Colloquio nelle prossime ore con i bianconeri l’ultima indiscrezione non lascia dubbi

Ottolini Juve: si accelera per il nuovo direttore sportivo! Colloquio nelle prossime ore con il club bianconero, svelata l’ultima indiscrezione. Il domino è pronto a completarsi. La Juve accelera per il suo nuovo Direttore Sportivo: la strada porta dritta a Marco Ottolini. Come riportato da Sky Sport, il dirigente è in rotta di collisione con il Genoa, e l’accordo per la risoluzione consensuale del suo contratto è ormai in via di definizione. Una mossa che libera il DS e spiana la strada al suo possibile approdo a Torino. Ottolini verso la risoluzione con il Genoa. La notizia era nell’aria da giorni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

