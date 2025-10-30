Otto e mezzo Silvia Salis imbarazza la sinistra | Ecco il nostro errore

 "600 milioni in meno in tre anni per la scuola e niente per la sicurezza; la dice lunga su questa finanziaria. Vorrei ricordare anche che la sicurezza è responsabilità del governo. Abbiamo bisogno di risorse. Non ho problemi a parlare di sicurezza, questo governo non sta facendo niente. E' stato un errore per la sinistra non affrontare il tema". Così la sindaca di Genova Silvia Salis a Otto e mezzo su La7 mette nel mirino il governo. Solita retorica della sinistra sulla legge di Bilancio. Poi l'accusa gravissima: "Non amo la dietrologia, ma quello che vedo è nessuno stanziamento per i nostri comuni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

