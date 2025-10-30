Ottanta milioni per il mondiale 2008 Massa porta in aula la Formula 1

Quanto vale un mondiale di Formula Uno perso ingiustamente? Un po’ più di ottanta milioni di dollari. E’ questa la somma che Felipe Massa sta chiedendo come risarcimento danni per l’incredibile epilogo del campionato 2008. La causa viene discussa davanti alla Corte Reale di Londra, competente territorialmente. Forse già domani, venerdì, si conosceranno le intenzioni di Sir Robert Jay, il giudice cui è stato affidato il procedimento. I fatti. Nel 2008, Massa guidava la Ferrari. Perse il titolo iridato per un punto, a beneficio di Lewis Hamilton, che all’epoca guidava la McLaren. L’atto finale ad Interlagos fu drammatico: Felipe davanti alla sua gente vinse il Gp del Brasile e già stava festeggiando la conquista pure del Mondiale, ma in extremis Hamilton sorpassò le Toyota di Trulli e Glock e si laureò campione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ottanta milioni per il mondiale 2008. Massa porta in aula la Formula 1

