Ostia bomba carta esplode nell' androne di una palazzina popolare

Romatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una bomba a Ostia. L'esplosione nella notte quando una bomba carta ha mandato in frantumi il portone d'ingresso di una palazzina popolare in via della Tortuga. Tanta la paura, ma nessuna conseguenza per gli inquilini risvegliati dal forte boato.Esplosione a Ostia L'esplosione è avvenuta. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

