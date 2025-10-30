Ostia bomba carta esplode nell' androne di una palazzina popolare
Ancora una bomba a Ostia. L'esplosione nella notte quando una bomba carta ha mandato in frantumi il portone d'ingresso di una palazzina popolare in via della Tortuga. Tanta la paura, ma nessuna conseguenza per gli inquilini risvegliati dal forte boato.Esplosione a Ostia L'esplosione è avvenuta. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
Oltre cento agenti, droni ed elicotteri in azione a Ostia: maxi-blitz contro lo spaccio dopo l’esplosione di una bomba e l’omicidio di un ventenne. Una risposta forte in un clima da guerra tra clan. - facebook.com Vai su Facebook
La bomba gemella e l’estate esplosiva a Ostia: la “firma” dalle analisi dei Ris. Una bomba carta. Un ordigno identico, nota chi indaga, a quello che la notte del 25 giugno aveva devastato l’ingresso della palestra del pugile Di Napoli. @vinzbis - X Vai su X
Ostia, bomba carta esplode nell'androne di un palazzo: distrutto il portone - Una bomba carta è stata fatta esplodere nella notte nell'androne di una palazzina popolare al 70 di via della Tortuga, a Nuova Ostia. Segnala msn.com
Ostia, boato e vetri rotti: bomba carta esplode in androne di palazzina popolare - E' successo in via della Tortuga, 70 a Nuova Ostia: in frantumi il portone, danneggiato parte del muro all'interno dell'atrio ... Da roma.corriere.it
A Ostia una bomba carta distrugge l’androne di un palazzo popolare di via della Tortuga - Intorno alle due del mattino, una bomba carta è stata fatta detonare nell’androne di un edificio popolare situato al numero 70 di via della Tortuga ... ilquotidianodellazio.it scrive