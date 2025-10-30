Osimhen come Haaland | costi elevatissimi il Barcellona per ora può solo sognare Mundo Deportivo
Il Barcellona pare abbia rimesso nel mirino Victor Osimhen in vista della prossima stagione, anche se i costi sarebbero proibitivi e renderebbero molto complicata l’operazione, a meno che il centravanti ex Napoli non voglia lasciare la Turchia e il Galatasaray. Osimhen nel mirino del Barcellona. Scrive Mundo Deportivo: Già nel 2024, il Barça aveva Victor Osimhen nella sua lista, quando era ancora del Napoli, nel caso in cui Lewandowski avesse deciso di andarsene. Attraverso il suo agente, Pini Zahavi, il polacco ha comunicato al Barça il suo desiderio di rimanere ma il suo futuro è ancora incerto; e il nigeriano è finito di nuovo nella lista delle preferenze, anche se il suo prezzo esorbitante lo mette a livello di Haaland o altri obiettivi più costosi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
