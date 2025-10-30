Orto botanico delle piante bibliche a Partina | dal sogno di Padre Ugo alla realtà

Arezzo, 30 ottobre 2025 – Orto botanico delle piante bibliche a Partina: dal sogno di Padre Ugo alla realta’. Un luogo di memoria, conoscenza e spiritualità a servizio delle giovani generazioni nato grazie alla collaborazione con Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi per un investimento di 70 mila euro A Partina, in un luogo di grande prestigio storico, ovvero vicino all’antica Pieve, sta nascendo uno speciale orto botanico dedicato alle piante bibliche ovvero Bosso Mirto, Cedro, Spino, Olmo, Olivo, Abete. Un progetto che è nato da una volontà precisa e da un sogno: quella del comune di Bibbiena di ripristinare uno spazio dedicato ai bambini e alle famiglie con la 21esima area verde del territorio, e il sogno di Padre Ugo, per anni archivista e bibliotecario del Monastero di Camaldoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Orto botanico delle piante bibliche a Partina: dal sogno di Padre Ugo alla realtà

