Orte-Falconara la nuova galleria è servita Il video

Ilrestodelcarlino.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di corsa in treno verso Roma col raddoppio della linea: abbattuto ieri il diaframma del tunnel di 1.196 metri a Genga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

