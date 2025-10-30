Orsini si rivolge all’Europa | Il tempo della cautela è finito è sempre più urgente agire

A preoccupare sono i continui rinvii della Commissione europea che, secondo il Presidente di Confindustria, è rimasta ancorata a "visioni del passato", rallentando il processo decisionale. La convinzione di Orsini è che "prima di accedere a questa transizione è necessario avere condizioni economiche, industriali e infrastrutturali sostenibili, seguiti da obiettivi ambientali graduali e verificabili". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Orsini si rivolge all’Europa: “Il tempo della cautela è finito, è sempre più urgente agire”

