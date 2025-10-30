Orsetto o scherzetto? Haribo formato musical
Milano – Scommette ancora una volta sugli iconici Orsetti d’Oro e in occasione di Halloween Haribo, il principale produttore mondiale di caramelle gommose, trasforma la frase magica “Dolcetto o scherzetto?” in “Orsetto o scherzetto?”. Per il terzo anno consecutivo sono loro i protagonisti della campagna realizzata in occasione della festa più paurosa dell’anno. Tra mostri, streghe, fantasmi e creature misteriose, l’Orsetto d’Oro diventa per una notte l’Orsetto Stregone, protagonista di una storia inedita, di un musical itinerante e di un podcast in sei puntate. La campagna ’Haribo Orsetto o Scherzetto? ’ iniziata ieri nelle piazze di Milano prosegue fino al 2 novembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dal 29 ottobre al 2 novembre, le piazze di Milano si trasformano in un palcoscenico magico con il musical itinerante firmato HARIBO, ‘La leggenda dell’Orsetto Stregone’. Vai su Facebook
Orsetto o scherzetto? Haribo formato musical - Nuova campagna per le caramelle gommose in occasione di Halloween: spettacolo itinerante a Milano e un podcast in 6 puntate ... Lo riporta ilgiorno.it
HARIBO per Halloween trasforma «Dolcetto o Scherzetto?» in «Orsetto o Scherzetto?» - Un originale musical di Halloween è l'idea di HARIBO per animare con dolcezza le piazze italiane nella notte più spettrale di tutte ... Segnala vanityfair.it
Orsetto o Scherzetto? A Milano Halloween si trasforma nello spettacolo più goloso di sempre - In occasione della festa più paurosa dell’anno, Haribo porta in scena “La leggenda dell’Orsetto Stregone”. Da milanotoday.it