La follia di Amber Lee Hughes. Un delitto che ha sconvolto il Sudafrica. Amber Lee Hughes, maestra d'asilo di 29 anni, è stata riconosciuta colpevole di omicidio premeditato e stupro della piccola Nada-Jane Chalita, la figlia di quattro anni del suo compagno Elie Challita. La tragedia si è consumata il 23 gennaio 2023, nella casa della coppia a Johannesburg, quando l'uomo era uscito per un colloquio di lavoro, lasciando la bambina alle cure della donna. Poco dopo, Hughes si infuriò perché Elie non le aveva dato un bacio e, accecata dalla gelosia, gli scrisse un messaggio inquietante: «Mi hai spezzato il cuore; brucerò il tuo.

