L'Aquila - na vicenda che scuote la Valle Peligna: presunti abusi, ricatti e video-violenza contro una 12enne, con tre giovani ora in carcere senza domiciliari. La giustizia abruzzese ha confermato la custodia cautelare in carcere per i tre indagati — un 18enne e due minorenni di 14 e 17 anni — coinvolti in un grave caso di violenza sessuale di gruppo aggravata ai danni di una ragazzina di 12 anni. Le richieste di arresti domiciliari presentate dai loro difensori sono state respinte dai giudici, confermando l’internamento: i due minorenni sono stati collocati all’Istituto penale per i minorenni di Roma – Casal del Marmo, mentre l’adulto resta nella casa circondariale di Sulmona. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Orrore in Abruzzo: i tre giovani arrestati per abusi su ragazzina di 12 anni restano in carcere