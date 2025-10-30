Orrore in Abruzzo | i tre giovani arrestati per abusi su ragazzina di 12 anni restano in carcere
L'Aquila - na vicenda che scuote la Valle Peligna: presunti abusi, ricatti e video-violenza contro una 12enne, con tre giovani ora in carcere senza domiciliari. La giustizia abruzzese ha confermato la custodia cautelare in carcere per i tre indagati — un 18enne e due minorenni di 14 e 17 anni — coinvolti in un grave caso di violenza sessuale di gruppo aggravata ai danni di una ragazzina di 12 anni. Le richieste di arresti domiciliari presentate dai loro difensori sono state respinte dai giudici, confermando l’internamento: i due minorenni sono stati collocati all’Istituto penale per i minorenni di Roma – Casal del Marmo, mentre l’adulto resta nella casa circondariale di Sulmona. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Argomenti simili trattati di recente
Leggi su Tgr Abruzzo A Gaza con Medici Senza Frontiere, il racconto di Martina E' di Teramo una delle operatrici che ha toccato con mano l'orrore della guerra. Martina Paesani racconta la sua esperienza - facebook.com Vai su Facebook
Orrore a Sulmona dove una 12enne è stata abusata sessualmente per mesi da un gruppo di giovani, tre arresti - Tre giovani arrestati dai Carabinieri a Sulmona per violenza sessuale aggravata e produzione di materiale pedopornografico. Lo riporta virgilio.it
Abusi su 12enne, restano in carcere i tre giovani accusati - Sono state respinte le richieste di arresti domiciliari presentate dai legali dei tre giovani coinvolti nel caso che da settimane scuote la valle Peligna, riguardante presunti abusi, ricatti e la diff ... Segnala msn.com
Stuprata e filmata a dodici anni, orrore nelle chat degli aguzzini: «Questa mi denuncia» - IL CASO SULMONA La linea difensiva che i legali, almeno dei minori coinvolti nello stupro di gruppo e nei ricatti video ai danni di una dodicenne di Sulmona, sembrano aver scelto per i ... Da ilmessaggero.it