Orrore a Cuneo nel centro disabili affamati e legati

Ragazzi autistici affamati, legati per ore, lasciati senza cure e assistenza adeguata. È l’accusa che scuote la cooperativa sociale Per Mano di Borgo Gesso, alla periferia di Cuneo, dove i carabinieri hanno eseguito due arresti in carcere, quattro ai domiciliari e undici divieti di avvicinamento. In cella sono finite la direttrice della struttura, Emanuela Bernardis, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Orrore a Cuneo nel centro disabili affamati e legati

Scopri altri approfondimenti

Maltrattamenti di ogni tipo in un centro diurno di Cuneo nei confronti dei giovani ospitati, ragazzi autistici e con disabilità mentale. Per questo la direttrice e la coordinatrice della struttura sono in carcere: Emanuela Bernardis e Marilena Cescon sono state arres - facebook.com Vai su Facebook

Vittima del suo ex: “Si divertiva a filmare mentre mi picchiava”. In aula il racconto dell’orrore - X Vai su X

Violenze e umiliazioni in un centro diurno a Cuneo, due in carcere - Direttrice e coordinatrice di un centro diurno di Cuneo che ospita ragazzi autistici e con disabilità mentali sono in carcere. Da ansa.it

Maltrattamenti in un centro diurno per disabili a Cuneo, arrestate la direttrice e la coordinatrice - Indagati i vertici di coop "Per Mano", insieme a infermieri e operatori socio- Lo riporta msn.com

Ragazzi disabili picchiati e umiliati, due donne arrestate: sotto accusa il centro diurno “Per Mano” a Cuneo - In carcere direttrice e coordinatrice, 15 indagati tra infermieri, oss e psicologa: nel mirino anni di maltrattamenti ... Come scrive giornalelavoce.it