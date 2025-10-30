Orrore a Cuneo nel centro disabili affamati e legati

Ragazzi autistici affamati, legati per ore, lasciati senza cure e assistenza adeguata. È l’accusa che scuote la cooperativa sociale Per Mano di Borgo Gesso, alla periferia di Cuneo, dove i carabinieri hanno eseguito due arresti in carcere, quattro ai domiciliari e undici divieti di avvicinamento. In cella sono finite la direttrice della struttura, Emanuela Bernardis, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

