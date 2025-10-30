Oroscopo Branko oggi 30 ottobre 2025 | Bilancia serenità e lucidità

L’oroscopo di Branko per oggi, Ottobre 30 2025. Ariete. Al risveglio siete curiosi e pieni di ottimismo grazie alla Luna ancora in Acquario e a Mercurio in Sagittario, che spronano verso ideali e luoghi da scoprire. Nel pomeriggio la Luna entra in Pesci: attenzione a una parola di troppo in famiglia o sul lavoro. Toro. Giornata incentrata su bilanci economici: siete concentrati su spese, investimenti e strategie finanziarie. A livello sentimentale, la ricerca di conoscenza e intimità risulta importante. Gemelli. Mercurio vi aiuta a esprimervi, siete aperti e pieni di idee. Nel privato e con i colleghi sembrate padroni della situazione. 🔗 Leggi su Zon.it

