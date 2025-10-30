Ore decisive per la Coop Comitato sul piede di guerra
Le prossime ore saranno decisive per il futuro del nuovo supermercato Coop di Vignola, che dovrebbe sorgere tra via Per Sassuolo e la circonvallazione. Per domani, infatti, è stata nuovamente convocata una seduta della Conferenza preliminare, che dopo l’ennesimo rinvio di inizio mese dovrebbe finalmente esprimersi sul progetto e aprire, con tutta probabilità, la fase successiva. Sul piede di guerra è naturalmente il Comitato no nuova Coop, che accusa l’amministrazione comunale vignolese di "poca trasparenza". "L’amministrazione comunale di Vignola – spiega infatti il comitato in una nota diffusa ieri -convoca di nuovo la Conferenza preliminare per domani, dopo che l’incontro dell’1 ottobre non è stato risolutivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
