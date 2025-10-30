Ora gli attori vanno ai talk show e dicono frasi come | ‘Ho provato tutte le droghe’ Oppure | ‘Ho le emorroidi’ Pure io ho combinato molte cose ma sono sempre stati affari miei | l’autobiografia di Ornella Muti
“Appartengo ad un passato in cui gli attori venivano paparazzati, spiati, pedinati, e il nostro obiettivo era nasconderci. Ora gli attori vanno ai talk show e dicono frasi come: ‘Ho provato tutte le droghe’. Oppure: ‘Ho abortito sei volte’. Oppure: ‘Ho le emorroidi’. Pure io ho combinato molte cose, ma sono sempre stati affari miei. Anche quando so cosa dire, ho paura che a caldo mi sfugga qualche cazzata”. Ci saremo caduti come pivelli, ma a noi la biografia di Ornella Muti, dall’esemplare titolo magrittiano “ Questa non è Ornella Muti ” (La Nave di Teseo), pare un capolavoro immenso. Sarà per gli intercalareparolaccia, per il romanesco che affiora qua e là come glitter ornamentale, per quel flusso di coscienza che passa di palo in frasca con apparente, solo apparente, dissennatezza tra aneddotica e confidenzialità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
