Ora è ufficiale | Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: il tecnico toscano ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026. Lo ufficializza la stessa società bianconera, che sottolinea la lunga e prestigiosa carriera dell’allenatore ex Udinese, Roma, Inter e Napoli (oltre che della Nazionale). «Un profilo di competenza ed esperienza - scrive la Juventus - che siamo lieti di accogliere nella famiglia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

