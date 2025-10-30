Ora è ufficiale | Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus Contratto fino a giugno 2026
Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Mancava solo l’annuncio ufficiale dopo le firme ed è arrivato: l’ex commissario tecnico della nazionale prende il posto di Igor Tudor, esonerato dopo le tre sconfitte consecutive (senza gol) tra campionato e Champions League. Spalletti sarà già in panchina nel match di sabato sera alle 18.30 contro la Cremonese in trasferta. “Il tecnico toscano ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026”: lo ha annunciato il club bianconero con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Sempre sui canali ufficiali della società bianconera è tracciata una breve biografia del mister. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
