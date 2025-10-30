Ora arriva l’annuncio di Milly Andrea Delogu dopo la tragedia la notizia da dietro le quinte di Ballando
La notizia ha colpito tutti come un fulmine a ciel sereno. Evan Delogu, il fratello diciottenne di Andrea Delogu, è morto in un terribile incidente in moto, lasciando senza fiato il mondo dello spettacolo e i telespettatori che la seguono da anni. Un evento tragico che ha provocato una ferita profonda nella famiglia della conduttrice, amatissima dal pubblico per la sua forza, ironia e sensibilità. Fin dalle prime ore, il dolore di Andrea è stato condiviso da amici, colleghi e fan, che hanno invaso i social con messaggi di affetto e vicinanza. Leggi anche: Andrea Delogu, come ha scoperto che il fratello era morto: cosa stava facendo, atroce La tragedia durante la Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Scopri altri approfondimenti
Pisa Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti. Arriva l'annuncio dei toscani: ecco come ottenere il rimborso! Tutte le informazioni - facebook.com Vai su Facebook
Dopo l'annuncio di Sergio Busquets, arriva anche quello di #JordiAlba! Il terzino spagnolo ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato - X Vai su X
Ballando con le Stelle: Andrea Delogu "ragazza sprovveduta" in amore, l'abbraccio di Milly Carlucci a Simone Di Pasquale - Continua la quarta puntata della ventesima edizione dello storico programma del sabato sera di Rai Uno Continua la quarta puntata della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, e arriva il moment ... Secondo today.it