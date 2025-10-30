Opere su carta mostra di dipinti di Domenico Monteforte
Si apre venerdi 14 novembre la mostra “Opere su Carta”, con dipinti inediti di piccolo formato ad opera dell’artista Domenico Monteforte. Monteforte espone una selezione di piccole opere realizzate su spartiti musicali antichi, versi di poesie ed immagini riciclate. Una serie molto interessante. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
