Operazione Vera salus | tre finti nutrizionisti indagati nel salernitano

Salernotoday.it | 30 ott 2025

Ci sono anche tre finti nutrizionisti salernitani, residenti a Cava de’ Tirreni, Battipaglia ed Eboli, tra le 41 persone individuate in tutta Italia dalla Guardia di Finanza di Firenze nell'ambito dell'operazione "Vera Salus". Secondo quanto reso noto dalle Fiamme Gialle, l'indagine, coordinata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

