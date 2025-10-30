Operazione Vera salus | tre finti nutrizionisti indagati nel salernitano
Ci sono anche tre finti nutrizionisti salernitani, residenti a Cava de’ Tirreni, Battipaglia ed Eboli, tra le 41 persone individuate in tutta Italia dalla Guardia di Finanza di Firenze nell'ambito dell'operazione "Vera Salus". Secondo quanto reso noto dalle Fiamme Gialle, l'indagine, coordinata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondisci con queste news
L'operazione, denominata "Vera salus", ha portato al sequestro del finto titolo di studio di diversi sedicenti professionisti, tra cui quelli dei due bresciani. - facebook.com Vai su Facebook
Operazione “Vera salus”. Individuati 41 soggetti privi dei requisiti per l'esercizio della professione di nutrizionista - ilmetropolitano.it/2025/10/29/ope… #ilmetropolitano #GdF - X Vai su X
Tre falsi nutrizionisti smascherati dalla guardia di finanza a Battipaglia, Eboli e Cava de' Tirreni - Tre finti nutrizionisti di Cava de’ Tirreni, Battipaglia ed Eboli sono finiti al centro dell’operazione “Vera Salus” ... Scrive msn.com
Operazione “Vera salus”. Individuati 41 soggetti privi dei requisiti per l’esercizio della professione di nutrizionista - con l’impiego di oltre 200 militari, ha consentito di individuare 41 soggetti privi dei requisiti per l’esercizio della professione di nutrizionista operanti in diverse regioni ... Lo riporta msn.com