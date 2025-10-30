Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione della ricorrenza di “Halloween”, il Nas Carabinieri di Salerno ha intensificato i controlli finalizzati al contrasto del commercio di prodotti a tema non conformi alla normativa vigente, tra cui maschere, costumi, lanterne, decorazioni, giocattoli, etc., potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. In particolare, in tre negozi ubicati tra Salerno e la Valle dell’Irno, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo oltre mille articoli, esposti per la vendita e risultati privi dei requisiti previsti dalla normativa nazionale ed europea, con particolare riferimento alla carenza di informazioni minime previste a garanzia degli acquirenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Operazione ‘Halloween’, giocattoli non conformi: scatta il sequestro ad opera dei NAS