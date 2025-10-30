Operazione contro l’uccellagione in Campania | sequestro di volatili e denunce per furto
Tempo di lettura: < 1 minuto Nelle prime ore del mattino, la Polizia della Città Metropolitana di Napoli, con il supporto delle Polizie Provinciali di Caserta e Benevento, ha condotto una vasta operazione su disposizione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, finalizzata al contrasto del reato di uccellagione e furto venatorio. L’attività ha interessato diverse aree delle province campane, dove sono state eseguite numerose perquisizioni domiciliari. Gli agenti hanno sequestrato decine di esemplari di volatili protetti, tra cui cardellini (Carduelis carduelis), detenuti illegalmente in minuscole gabbie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
