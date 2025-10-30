Operazione antidroga Barona a Milano 19 arresti | colpita la famiglia Calaiò video e dettagli del blitz

Maxi operazione antidroga a Milano: 19 arresti e smantellata la piazza di spaccio della famiglia Calaiò nel quartiere Barona. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Operazione antidroga "Barona" a Milano, 19 arresti: colpita la famiglia Calaiò, video e dettagli del blitz

operazione antidroga barona milanoOperazione antidroga alla Barona: 19 arresti, smantellata la rete dello spaccio guidata da “Katia la nera” legata al clan Calaiò - La donna coordinava una rete di pusher travestiti da rider del delivery che riforniva di cocaina i quartieri di Milano sud e dell’hinterland, facendo da “supplente” dei boss finiti in carcere due anni ... Come scrive ilgiorno.it

operazione antidroga barona milanoMilano: arrestata Katia "la Nera", regina della piazza dello spaccio in Barona - Diciannove indagati a Milano per lo spaccio nella piazza della "nuova Barona". Scrive affaritaliani.it

Operazione “Barona”, 19 arresti per spaccio di sostanze stupefacenti a Milano - L'operazione antidroga ha riguardato una piazza di spaccio legata all'organizzazione criminale della nota famiglia criminale dei Calai ... Scrive italpress.com

