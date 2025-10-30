Operazione antidroga alla Barona | 19 arresti smantellata la rete dello spaccio guidata da Katia la nera legata al clan Calaiò

Milano, 30 ottobre 2025 – Katia Adragna, detta "la Nera", 46 anni, avrebbe creato e diretto una "specifica 'cellula'" dell'organizzazione malavitosa chiamata "la Nuova Barona" – dal nome del quartiere popolare milanese e i cui vertici della famiglia Calajò, tra cui Nazzareno e Luca, sono già in carcere – per continuare "a distribuire cocaina" in "supplenza degli arrestati". E l'avrebbe fatto coordinando spacciatori che nelle conversazioni intercettate erano chiamati "glovo", perché per "le operazioni di capillare cessione di cocaina" si "camuffavano" da rider. L’ordinanza del gip . Lo si legge nell'ordinanza firmata dalla gip di Milano Mariolina Panasiti su richiesta dei pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia Francesco De Tommasi e Gianluca Prisco nelle indagini del Ros dei Carabinieri e della Polizia Penitenziaria, con la collaborazione del Comando Provinciale Carabinieri di Milano e del Commissariato di Polizia di Stato di Milano Ticinese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

