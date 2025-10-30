Operaio Stellantis in cassa integrazione lavora in nero e muore travolto da un motore a Torino Parella | condannato il titolare dell’officina
Un anno e quattro mesi di carcere. Termina con una condanna a questa pena il processo di primo grado per la morte di Angelo Devito, operaio Stellantis in cassa integrazione travolto da un motore il 12 luglio 2023. L’imputato è il titolare dell’officina dove la vittima aveva iniziato a lavorare in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
