Operaio di 26 anni morto folgorato mentre lavorava al fotovoltaico | indagate 8 persone in Sicilia
Otto persone sono indagate dalla Procura di Sciacca per la morte di un operaio di Samuel Scacciaferro, 26 anni di Caccamo, folgorato il 17 giugno mentre lavorava in un impianto fotovoltaico tra Menfi e Santa Margherita Belice. L’inchiesta punta a chiarire eventuali violazioni delle norme di sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
