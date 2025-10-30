Openda Juve l’attaccante bianconero prova a prendersi la squadra sulle spalle È festa social dopo l’Udinese | Continuiamo a spingere – FOTO

Openda Juve, celebrata sui social la vittoria per 3-1 sull’Udinese. L’ex Lipsia sottolinea l’importanza del successo e sprona la squadra a continuare così. La Juventus conquista tre punti fondamentali all’Allianz Stadium battendo 3-1 l’Udinese e Loïs Openda, affida ai social la sua soddisfazione al termine del match. L’attaccante belga, arrivato quest’estate per guidare l’attacco della Vecchia Signora, non ha fatto mancare il suo commento a caldo dopo una prestazione convincente della squadra. Il centravanti ha utilizzato il suo profilo ufficiale Instagram per mandare un messaggio ai tifosi bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Openda Juve, l’attaccante bianconero prova a prendersi la squadra sulle spalle. È festa social dopo l’Udinese: «Continuiamo a spingere» – FOTO

Altre letture consigliate

"Spalletti, galline o Gatti?", "Openda surreale": la Juve torna a vincere e scatena i tifosi - facebook.com Vai su Facebook

Vlahovic, Koop, Openda: Juve, un mercato flop e un decollo che non c'è mai stato - X Vai su X

Accomando: "L’obbligo di riscatto di Openda è legato al posizionamento della Juventus in classifica" - Il giornalista di Sportmediaset, Orazio Accomando ha spiegato che il riscatto di Lois Openda dal Lipsia è legato al posizionamento della Juventus nella classifica a fine ... Si legge su tuttojuve.com

Openda su Instagram: “Vittoria molto importante stasera, continuiamo a spingere” - Lois Openda su Instagram dopo Juventus–Udinese: “Vittoria molto importante, continuiamo a spingere” Dopo il successo contro l’Udinese, Lois Openda ha ... Scrive tuttojuve.com

Openda Juve: nuovo aggiornamento sul riscatto del belga! Resterà in bianconero se… Ecco la condizione per far scattare l’obbligo d’acquisto - Ecco la condizione per far scattare l’obbligo d’acquisto dal Lipsia Un riscatto legato alla classifica, un avvio di stagione da dimen ... Secondo juventusnews24.com