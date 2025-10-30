Openda elogiato dalla Gazzetta | Sbaglia al tiro ma è una zanzara insidiosa e incontrollabile La pagella dell’attaccante della Juve

Openda elogiato dalla Gazzetta, la pagella del belga dopo la vittoria sull’Udinese: promosso con 6,5, manca il gol ma la sua prestazione è preziosa. Una scossa, una scommessa, una prestazione difficile da decifrare ma, alla fine, positiva. La prima Juventus del dopo-Tudor, guidata da Massimo Brambilla, ha visto una novità a sorpresa nel cuore dell’attacco: Loïs Openda titolare.L’attaccante belga, reduce da un periodo nerissimo culminato con l’errore clamoroso del Bernabeu, è stato rilanciato dal primo minuto in coppia con Vlahovic. Una mossa che, secondo La Gazzetta dello Sport, ha dato i suoi frutti, con una pagella che sa di promozione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Openda elogiato dalla Gazzetta: «Sbaglia al tiro, ma è una zanzara insidiosa e incontrollabile». La pagella dell’attaccante della Juve

Approfondisci con queste news

Openda Juve, i giornali bocciano il belga: «Ha sui piedi la chance della vita e la spreca». E c’è già chi si interroga sulla sua presenza a Torino: la pagella - Openda Juve, la Gazzetta lo boccia dopo Madrid: entra ma sbaglia un gol fatto, la sua avventura in bianconero è ancora un punto interrogativo Un errore che pesa come un macigno, un’altra occasione spr ... Si legge su juventusnews24.com

Lois non si sblocca con la Juve e resta a secco anche col Belgio: un problema in più per Tudor - Igor Tudor è un grande motivatore e i suoi discorsi, schietti e dritti al cuore, sono sempre molto apprezzati dai giocatori. Segnala gazzetta.it