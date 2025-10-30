Open Day alla Casa della Salute di Pisa | una giornata per la salute durante la menopausa

Pisa, 27 ottobre 2025 - Mercoledì 29 ottobre, alla Casa della Salute di Pisa (al distretto sanitario di via Garibaldi 198), si terrà l’Open Day dedicato alla salute della donna in menopausa. In occasione della Giornata mondiale della menopausa, celebrata lo scorso 18 ottobre, i consultori dell’Azienda USL Toscana nord ovest hanno promosso diverse iniziative. In continuità con queste attività, il secondo Open Day della Casa della Salute sarà interamente focalizzato sul benessere femminile in questa fase della vita. L’evento è organizzato dall’unità funzionale Cure primarie di Pisa, diretta da Francesca Guarneri, e dal coordinamento clinico della Casa della salute, di cui è responsabile Serena Batini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Open Day alla Casa della Salute di Pisa: una giornata per la salute durante la menopausa

