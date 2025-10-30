One Piece Card Game | Heroines Edition – Tutto sulla nuova espansione EB-03
Il One Piece Card Game continua ad arricchirsi con nuove espansioni e personaggi iconici. Dopo il successo di Memorial Collection e Extra Booster – The Three Captains, Bandai è pronta a lanciare EB-03 Heroines Edition, una raccolta dedicata alle eroine più amate del mondo creato da Eiichiro Oda. L’espansione, in arrivo in Italia il 31 ottobre 2025, promette di essere una delle più attese dagli appassionati del gioco di carte collezionabili dedicato ai pirati più famosi dei manga e degli anime. Clicca qui per acquistarlo subito dai nostri amici di Carte Magic Le protagoniste femminili al centro della scena. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
News recenti che potrebbero piacerti
Pre-Release One Piece Card Game – OP-13 Sabato 8 Novembre – Ore 16:00 Emporio dell’Avventuriero Partecipa al pre-release ufficiale di One Piece Card Game OP-13 e scopri in anteprima le nuove carte! Formato Sealed: ogni giocatore riceverà - facebook.com Vai su Facebook
Canceled ONE PIECE McDonald's Happy Set Promo Cards Are Finally Getting Released; Here's How To Get Them - Bandai has announced that the One Piece trading card game promo cards that were to be given out with McDonald's Happy Sets in Japan will now be distributed as prizes or in- Lo riporta animemojo.com
Gege Akutami realizza cinque nuove carte di One Piece Card Game per ringraziare Oda - Gege Akutami, autore del celebre manga soprannaturale, ha realizzato cinque nuove carte per il gioco ufficiale di ... Segnala mangaforever.net
Cancelled One Piece McDonald's Happy Meal Release Finally Sees the Light of Day - A previously canceled Happy Meal collaboration with One Piece will finally be released, and there's one way for fans to get every collectible. Scrive msn.com