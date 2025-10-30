Ondata di furti nella Valle del Savio cittadini preoccupati Servono più controlli serali e telecamere attive

30 ott 2025

“L'ondata di furti che negli ultimi giorni si è riversata sul territorio di Roncofreddo e su altri Comuni della Valle del Savio ha generato forte preoccupazione nei cittadini”. A raccogliere i loro appelli sono stati i rappresentanti di Fratelli d'Italia sul territorio, la coordinatrice comunale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it



