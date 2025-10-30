Once Upon A Katamari è di nuovo caos cosmico su console e PC

Periodicodaily.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – C’è un fascino intramontabile nel caos di Katamari Damacy: l’idea di arrotolare il mondo per ricostruirlo, raccogliendo oggetti, animali e persone in una sfera sempre più grande, è al tempo stesso assurda e geniale. Once Upon A Katamari riporta in scena quel mix di surreale leggerezza e profondità zen che ha reso la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

once upon katamari 232Once Upon A Katamari, &#232; di nuovo caos cosmico su console e PC - Il ritorno del Re dell’universo in un capitolo che unisce nostalgia, multiplayer e un design più accessibile che mai ... Secondo adnkronos.com

once upon katamari 232Con Once Upon A KATAMARI c’&#232; una storia tutta da scrivere su Ps5, Xbox Series X|S, Pc - Nel videogioco Once Upon A KATAMARI di Bandai Namco c’è una storia tutta da scrivere su Ps5, Xbox Series X|S, Pc ... Secondo igizmo.it

once upon katamari 232Once Upon a Katamari Recensione - Once Upon a Katamari &#232; un altro Katamari, nel bene e nel male. Riporta gamesource.it

Cerca Video su questo argomento: Once Upon Katamari 232