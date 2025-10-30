Omicidio Tortolani | in aula il testimone chiave ricostruisce la lite e i momenti di terrore
Nuovo capitolo nel processo per l’omicidio di Armando Tortolani, il 43enne di Villa Latina ucciso nel pomeriggio del 19 maggio 2024 durante una lite scoppiata in via Pacitti. Davanti alla Corte d’Assise di Cassino, presieduta dal giudice Lucio Aschettino, è stato ascoltato il testimone oculare. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Omicidio Tortolani: ascoltati i carabinieri che coordinarono le indagini: Ricostruite le fasi successive all'aggressione mortale a colpi di lama da parte di Luca Agostino https://bit.ly/TCNEW Seguici-> #frosinonetoday #tuttocassino #promoweb - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio in Gallura, nuovi esami Ris e spunta un testimone - Proseguono nella tenuta di Concaentosa di proprietà di Emanuele Ragnedda, il 41enne imprenditore di Arzachena reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna, 33 enne di Castelsardo, gli accertamenti da ... Secondo ansa.it
Nada Cella, processo omicidio: il marito di Annalucia Cecere in aula/ “Mia moglie non è una violenta” - Omicidio Nada Cella, nuova udienza processo: il marito di Annalucia Cecere in aula la difende, spiegando che non è violenta. Da ilsussidiario.net
L'omicidio di Renzo Paradisi a Comunanza, il presunto killer in aula per l'udienza preliminare - COMUNANZA È stata fissata per il prossimo 23 ottobre, davanti al giudice per le indagini preliminari di Ascoli, l’udienza preliminare a carico di Claudio Funari, il quarantatreenne di Comunanza, ... Da corriereadriatico.it