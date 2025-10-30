Omicidio Nada Cella la richiesta della procura per Anna Lucia Cecere
La procura di Genova ha richiesto l’ergastolo per Anna Lucia Cecere, ex insegnante accusata dell’omicidio di Nada Cella, la segretaria trovata senza vita il 6 maggio 1996 nello studio di un commercialista a Chiavari. Per Marco Soracco, datore di lavoro della vittima, l’accusa ha invece chiesto una condanna a quattro anni per favoreggiamento, sostenendo che l’uomo fosse a conoscenza dell’identità dell’assassina ma non lo avesse mai rivelato. Durante la requisitoria, la pm Gabriella Dotto ha descritto Cecere come una donna che «ha agito con lucida follia per commettere un delitto d’impeto», sottolineando la brutalità e l’immediatezza dell’azione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altre letture consigliate
Omicidio Cella, la pm: “Cecere ha sfogato su Nada la rabbia di una vita” - X Vai su X
Le accuse ieri mattina in aula nella prima parte della requisitoria sull’omicidio - facebook.com Vai su Facebook
“Ha ucciso Nada Cella con lucida follia”: la Procura chiede la condanna all’ergastolo per Annalucia Cecere - È la richiesta formulata dalla Procura di Genova per l'ex insegnante accusata dell'omicidio di ... Da fanpage.it
Omicidio di Nada Cella, chiesto l’ergastolo per Anna Lucia Cecere: “Agito con lucida follia, il commercialista Soracco sapeva” - È questa la richiesta della Procura di Genova nei confronti dell’ex insegnante, a processo con l’accusa di aver ucciso la segretaria Nada Cella il 6 m ... Riporta msn.com
Delitto Nada Cella, terremoto in tribunale: guai per gli imputati - Dopo quasi ventisette anni dal tragico episodio avvenuto il 6 maggio 1996, il cold case di Nada Cella torna sotto i riflettori della giustizia. Da thesocialpost.it