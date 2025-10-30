omicidio nada cella la richiesta della procura per anna lucia cecere

La procura di Genova ha richiesto l’ergastolo per Anna Lucia Cecere, ex insegnante accusata dell’omicidio di Nada Cella, la segretaria trovata senza vita il 6 maggio 1996 nello studio di un commercialista a Chiavari. Per Marco Soracco, datore di lavoro della vittima, l’accusa ha invece chiesto una condanna a quattro anni per favoreggiamento, sostenendo che l’uomo fosse a conoscenza dell’identità dell’assassina ma non lo avesse mai rivelato. Durante la requisitoria, la pm Gabriella Dotto ha descritto Cecere come una donna che «ha agito con lucida follia per commettere un delitto d’impeto», sottolineando la brutalità e l’immediatezza dell’azione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

