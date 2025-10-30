Omicidio Nada Cella il pm chiede l' ergastolo per Anna Lucia Cecere

Ergastolo per Annalucia Cecere e una condanna di 4 anni per il commercialista Marco Soracco. Queste le richieste della pm Gabriella Dotto al termine della requisitoria del processo per il delitto di Nada Cella, segretaria uccisa il 6 maggio 1996 a Chiavari. L'ex insegnante di 56 anni era accusata di omicidio volontario aggravato da crudeltà, futili motivi e gelosia. Cecere "ha agito con lucida follia per commettere un delitto d'impeto", ha detto la pm. Soracco, datore di lavoro di Nada, è accusato di favoreggiamento personale. Secondo l'accusa avrebbe coperto l'aggressore, nascondendo elementi fondamentali per l'indagine: avrebbe saputo da subito chi era l'assassina ma non lo disse mai. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

