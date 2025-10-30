Omicidio Nada Cella chiesto l’ergastolo per Anna Lucia Cecere Le accuse dopo 29 anni | È instabile non sa contenere la rabbia

Dopo che nel 2021 il lavoro della criminologa Antonella Pesce Delfino aveva portato alla riapertura delle indagini sulla morte di Nada Cella, oggi il procedimento penale fa un ulteriore passo in avanti: la procura di Genova ha infatti chiesto l’ergastolo per Anna Lucia Cecere, l’unica sospettata per l’omicidio della segretaria 25enne, uccisa in via Marsala, a Chiavari, la mattina del 6 maggio 1996. Quattro anni di carcere è invece la richiesta per Marco Soracco, il commercialista per cui lavorava la vittima, accusato di favoreggiamento perché avrebbe saputo da subito chi era l’assassina, ma non lo disse mai. 🔗 Leggi su Open.online