Omicidio Nada Cella chiesto l’ergastolo per Anna Lucia Cecere Le accuse dopo 29 anni | È instabile non sa contenere la rabbia
Dopo che nel 2021 il lavoro della criminologa Antonella Pesce Delfino aveva portato alla riapertura delle indagini sulla morte di Nada Cella, oggi il procedimento penale fa un ulteriore passo in avanti: la procura di Genova ha infatti chiesto l’ergastolo per Anna Lucia Cecere, l’unica sospettata per l’omicidio della segretaria 25enne, uccisa in via Marsala, a Chiavari, la mattina del 6 maggio 1996. Quattro anni di carcere è invece la richiesta per Marco Soracco, il commercialista per cui lavorava la vittima, accusato di favoreggiamento perché avrebbe saputo da subito chi era l’assassina, ma non lo disse mai. 🔗 Leggi su Open.online
Contenuti che potrebbero interessarti
L'omicidio di Nada Cella, il pm chiede l'ergastolo per Cecere - X Vai su X
Elementi certi, "gravi e precisi", incontrovertibi per la procura: la pm di Genova Gabriella Dotto ha chiesto la condanna all'ergastolo per l'ex insegnante cuneese Anna Lucia Cecere, unica imputata per l'omicidio - aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi - di N - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio di Nada Cella, chiesto l’ergastolo per Anna Lucia Cecere e quattro anni per Marco Soracco - L'omicidio di Nada Cella torna in aula dopo 29 anni: chiesto ergastolo per Anna Lucia Cecere e 4 anni per Marco Soracco accusato di favoreggiamento. Come scrive ilfattoquotidiano.it
Delitto Nada Cella, dopo 30 anni chiesto ergastolo per Anna Lucia Cecere - L'ex insegnante originaria di Cuneo accusata di omicidio: riconosciute le aggravanti dei futili motivi e della crudeltà ... Segnala msn.com
Omicidio di Nada Cella, le nuove accuse a Cecere dopo 29 anni. Il pm chiede l'ergastolo: «Ha agito con lucida follia» - La Procura di Genova ha chiesto la condanna all'ergastolo per Anna Lucia Cecere, l'ex insegnante accusata di avere ucciso la segretaria Nada Cella il 6 maggio 1996 a ... Lo riporta msn.com