Omicidio Nada Cella chiesto ergastolo per Anna Lucia Cecere | il perché della possibile condanna dopo 29 anni
Il pm Gabriella Dotto ha chiesto l'ergastolo per Anna Lucia Cecere, accusata per l'omicidio di Nada Cella: cosa ha detto durante la requisitoria. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Omicidio di Nada Cella, chiesto l’ergastolo per Anna Lucia Cecere e quattro anni per Marco Soracco - L'omicidio di Nada Cella torna in aula dopo 29 anni: chiesto ergastolo per Anna Lucia Cecere e 4 anni per Marco Soracco accusato di favoreggiamento. Scrive ilfattoquotidiano.it
L'omicidio di Nada Cella, il pm chiede l'ergastolo per Cecere - La Procura di Genova ha chiesto la condanna all'ergastolo per Anna Lucia Cecere, l'ex insegnante accusata di avere ucciso la segretaria Nada Cella il 6 maggio 1996 a Chiavari. Riporta rainews.it
Delitto di Nada Cella, a 30 anni dall'omicidio chiesto l'ergastolo per Anna Lucia Cecere - Nada Cella, 24 anni, lavora come segretaria del commercialista di Chiavari Soracco. Segnala tg.la7.it