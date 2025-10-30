Omicidio Matteuzzi diffamarono sui social la vittima del femminicidio | 4 a processo

Bologna, 30 ottobre 2025 – Saranno processate per diffamazione aggravata, con la prima udienza fissata per il 18 marzo davanti al giudice del Tribunale di Bologna Nicolina Polifroni, quattro persone ritenute responsabili di aver offeso, attraverso dei commenti sui social network, la memoria di Alessandra Matteuzzi, la donna di 56 anni uccisa sotto casa sua a Bologna il 23 agosto 2022 dall'ex compagno Giovanni Padovani. Padovani, ex calciatore dilettante 29enne, assassinò la donna colpendola con calci, pugni, martellate e con una panchina di ferro, e lo scorso 17 settembre è stato condannato in via definitiva all'ergastolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Matteuzzi, diffamarono sui social la vittima del femminicidio: 4 a processo

