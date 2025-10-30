Omicidio di Nada Cella chiesto l’ergastolo per Anna Lucia Cecere e quattro anni per Marco Soracco
Il processo per l’omicidio di Nadia Cella si era aperto a 29 anni dalla morte lo scorso febbraio. Era il 6 maggio del 1996 quando la 24enne fu assassinata nello studio commercialista di via Marsala, a Chiavari, dove lavorava come segretaria. A ritrovarla in un lago di sangue fu il suo titolare Marco Soracco, inizialmente sospettato per l’omicidio della ragazza. Oggi la Procura di Genova ha chiesto la condanna all’ergastolo per Anna Lucia Cecere, l’ex insegnante accusata di avere ucciso Cella. Quattro anni invece per Soracco, il commercialista per cui lavorava la vittima, accusato di favoreggiamento perché avrebbe saputo da subito chi era l’assassina ma non lo disse mai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
