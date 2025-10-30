Omicidio di Garlasco e l’inchiesta infinita Indagato il papà di Sempio | Ha corrotto l’ex pm Venditti

Garlasco (Pavia), 30 ottobre 2025 – Da più di un mese, dalle perquisizioni dello scorso 26 settembre, lo ripetevano in tanti: non ci può essere un corrotto senza un corruttore. E ieri è arrivata la conferma che l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti non è l’unico indagato dalla Procura di Brescia per l’ipotesi di corruzione in atti giudiziar i, con l’accusa di aver favorito nel 2017 l’archiviazione di Andrea Sempio, che ora è nuovamente i ndagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007 “con il concorso di altri soggetti o con Alberto Stasi (già giudicato separatamente)”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio di Garlasco e l’inchiesta infinita. Indagato il papà di Sempio: “Ha corrotto l’ex pm Venditti”

