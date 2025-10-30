omicidio del corriere anche il padre in aula

Nuova udienza ieri in Corte di Assise per il processo nei confronti di Klodjan Gjonj (34 anni, albanese), Emre Kaja (29 anni, turco) e Ozgur Bozgur (turco) accusati dell’ omicidio di Nicolas Matias Del Rio (nella foto), il corriere ucciso sul monte Amiata lo scorso 23 maggio dopo essere stato rapinato del carico di borse del valore di 622mila euro che stava trasportando per conto della ’New Futura’. Oltre a quella per omicidio, i tre devono rispondere delle accuse di rapina e occultamento di cadavere: il corpo del corriere, infatti, fu ritrovato nascosto in fondo al pozzo di una villetta. Il processo è ripartito con il controesame del luogotenente dei carabinieri Giampiero Bagnati che ha quindi ripercorso i passaggi delle indagini che hanno consentito di risalire ai tre uomini adesso sotto accusa, indagini che hanno potuto contare anche sull’aiuto delle immagini riprese da varie telecamere di videosorveglianza che si trovavano lungo il tragitto percorso dal furgone della vittima e dalle auto dei tre presunti assassini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

